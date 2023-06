Gasolina fica mais cara em quase todas cidades do ES com ICMS fixo

Três dias após mudança começar a valer, preço médio do combustível em território capixaba saltou de R$ 5,36 para R$ 5,73. Em 15 municípios, litro passa de R$ 6,00

Em vigor desde o dia 1º de junho, a alíquota única do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a gasolina, fixada em R$ 1,22 por litro, já provocou mudanças no preço do combustível. No Espírito Santo, o preço do combustível que ficou mais alto em 73 das 78 cidades e, em alguma delas, já chega a custar R$ 6,75. As informações são de A Gazeta.

A chamada monofasia, aprovada em março de 2022, ainda durante o governo Jair Bolsonaro, entrou em vigor duas semanas após a mudança na política de preços de combustíveis pela Petrobras. Com isso, reverteu a queda no preço dos combustíveis observada após o fim da política de paridade de importação (PPI), que determinava o valor dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior.

Um dia antes da mudança começar a valer, isto é, em 31 de maio, o preço médio da gasolina comum em território capixaba era R$ 5,36, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). No sábado (3), dados mais recentes do monitor, já alcançava R$ 5,73. Em média, o litro do combustível ficou R$ 0,37 mais caro no Espírito Santo.

Os valores, porém, variam conforme o município. Enquanto em Vitória o valor médio do litro passou de R$ 5,07 para R$ 5,41 em um intervalo de três dias, em Conceição da Barra, a cerca de 250 quilômetros da Capital, o preço de um litro de gasolina comum, que estava em R$ 6,37 antes da mudança na tributação, passou para R$ 6,75.

A cidade do Litoral Norte capixaba é o município com preços médios mais altos registrados no Estado, mas em 15 cidades o preço da gasolina já ultrapassa os R$ 6.