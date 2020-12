GasGas no Brasil: marca espanhola vai fabricar motos no Piau

Thiago Ventura Entre os modelos que serão fabricados no Piauí estão os voltados para competições esportivas de motocross

A montadora espanhola de motos GasGas irá instalar uma unidade no Piauí até julho de 2021, com o apoio do Governo do Estado. Para tratar sobre o assunto, o governador Wellington Dias reuniu-se no escritório da residência oficial, com o empresário Wesley Macedo, intermediador da instalação da empresa, além de gestores da Agência de Fomento, das secretarias de Estado do Desenvolvimento Econômico (SDE), Planejamento (Seplan) e Fazenda (Sefaz).

Está prevista uma indústria a ser instalada em Teresina para a produção de motos voltadas à práticas esportivas e motos populares . Elas serão distribuídas para todo o território brasileiro e talvez no Mercosul. A instalação será feita em três etapas e cerca de R$ 20 milhões serão investidos.

Somente na primeira etapa, serão gerados de 50 a 60 empregos. “A ideia é que comecemos ainda neste ano a parte de documentação e até julho do próximo ano queremos estar em pleno funcionamento.

Será uma indústria , mas também vamos ter uma loja modelo no estado para mostrar que oferecemos um serviço de qualidade. O governador se pôs à disposição para ajudar no que for preciso e estamos muito animados”, disse Wesley Macedo, empresário que está intermediando a instalação da montadora.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Icemar Lavor Néri, o Nerinho, todas as ações que estejam ao alcance do governo serão feitas. “Para que uma empresa se instale no estado é preciso a Junta Comercial, Licença Ambiental e Corpo de Bombeiros.

O governador já nos autorizou a agilizar. Como a montadora é pioneira no Piauí, ela terá 100% de incentivo fiscal. Além disso, nós faremos todas as adequações do polo industrial . Vamos acompanhar de perto para que tenhamos o mais rápido possível mais essa indústria no Piauí”, pontuou o gestor.

De acordo com Wellington Dias, o estado aposta em um desenvolvimento seguro e atração de investimentos é um dos caminhos. “Aqui, temos uma empresa grande e de renome interessada em se instalar no estado e nós temos uma política de estímulo, com incentivo fiscal e a participação direta do governo no sentido de ter uma equipe coordenada pela Seplan e SDE para dar agilidade na documentação necessária. Vamos apoiar e auxiliar no que for preciso”, afirmou o governador. (Fonte: Governo do Piauí)

