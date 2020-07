Garotos fazem roleta russa e um acaba baleado na ‘brincadeira’

Um garoto foi levado ao hospital pela Polícia Militar (PM) com um tiro no pé e outro foi parar na delegacia após se envolverem em uma roleta russa com arma de fogo. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (17) no bairro Gorski, em Campo Largo, município da Região Metropolitana de Curitiba. As informações são do Jornal da Cidade.

Segundo a PM, uma equipe já havia sido acionada na região, no período da tarde, em virtude de denúncias sobre disparos de arma de fogo. Com isso, o policiamento foi reforçado.

No entanto, à noite, os policiais faziam um patrulhamento quando ouviram um disparo e seguiram em direção ao local de onde teria vindo o som. Ao chegarem nas proximidades, flagraram quatro pessoas saindo às pressas de dentro de uma casa, e os abordaram.

Um deles tinha levado um tiro no pé esquerdo e alegou aos policiais que o amigo teria feito uma roleta russa com um revólver. O suspeito confirmou a história e afirmou que o disparo teria sido acidental.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) esteve no local para prestar os primeiros atendimentos e, em seguida, encaminhou a vítima ao Hospital do Rocio sob escolta.

Já o responsável pelo tiro, e a arma – revólver calibre 38 -, que foi encontrada no quinta, foram levados à delegacia da região. As idades exatas dos envolvidos não foram confirmadas.

(*Banda B)