Garoto de 9 anos morre em piscina de escola; a causa está sendo investigada

Reprodução/Instagram Piscina da escola onde o menino foi socorrido tem aproximadamente 70 centímetros de altura

Um garoto de 9 anos morreu enquanto realizava atividades com os colegas em uma piscina da escola particular Luiz Junior, na área continental de São Vicente, litoral de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 15h30 de quarta-feira (17), no Colégio Luiz Júnior, que fica na Rua Antonio Riscale Husni, no bairro do Rio Branco, em São Vicente. Por volta desse horário, equipes da Polícia Militar foram informadas de que um menino havia se afogado no local. A polícia trabalha com a hipótese dele ter sofrido um mal súbito antes de afundar e ser socorrido pela professora.

Segundo a polícia, a criança estava em uma piscina recreativa da escola, brincando com outras crianças quando, inesperadamente, “mergulhou”.

De acordo com o UOL, a piscina é rasa. Tem cerca de 70 centímetros de profundidade, o suficiente para que uma criança de 9 anos fique em pé, com boa parte do corpo para fora. Em média, uma criança com essa idade, do sexo masculino, tem 1,30 centímetros de altura. Imagens das câmeras de monitoramento da escola, que estão sendo analisadas pela polícia, mostram o momento em que ele pula na água, brincando com os colegas da 5ª série do Ensino Fundamental, quando se aproxima da borda e, repentinamente, afunda.

Os agentes prestaram os primeiros socorros no local, levando em seguida a criança ao CREI (Centro de Referência em Emergência e Internação de São Vicente. Ela não resistiu e morreu no hospital. Na sequência, os policiais militares que haviam sido alertados sobre o incidente também compareceram à escola, conversaram com a professora e a diretora e notificaram a Polícia Civil, que também enviou agentes ao local.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Vicente, sob a indicação de “morte suspeita”. Uma testemunha informou aos investigadores que a mãe do menino havia comentado que ele, na semana passada, foi acometido por um desmaio, sem causa aparente. Segundo levantado pelo UOL, o delegado que investiga o caso, Norberto Donizeti Bergamini, disse que existe a probabilidade dele ter desmaiado na piscina, antes de afundar na água. “Já instauramos o inquérito policial que irá analisar as circunstâncias da morte do menino”, afirmou o delegado. “Aparentemente, a criança teve um mal súbito, mas essa confirmação dependerá dos resultados do laudo necroscópico”.

O colégio também se posicionou sobre o caso nas redes sociais.