Garoto de 11 anos morre após consumir goma de mascar adulterada com drogas

O doce, aparentemente inofensivo, estava ‘recheado’ com uma alta dosagem de droga alucinógena que provocou a morte da criança.

Um menino de 11 anos morreu após consumir uma goma de mascar. Ao que tudo indica, o doce estava recheado com uma alta dosagem de LSD, responsável por provocar a morte da criança.



Segundo a publicação realizada pelo Meganoticias, Yuli Andrea Gordillo, mãe da criança, o pacote de doces foi entregue ao menino por um estranho, enquanto ele passeava com a tia e sua outra irmã, de 15 anos. O caso aconteceu na cidade de Bogotá, na Colômbia.

A princípio, as crianças não consumiram os doces, mas no dia seguinte a mãe descobriu que eles haviam pego o pacote e ingerido as gomas de mascar.

Em seu relato, ela explica: “Eles estavam em um café quando um sujeito chegou ao local e deu a eles algumas gomas de mascar. Meus filhos trouxeram os doces para casa e deixaram em cima da mesma. Na quinta-feira, meu filho e a irmã pegaram as gomas e comeram todos os doces”.

As crianças se sentiram mal após comerem as gomas de mascar

Apenas 20 minutos depois de ingerir os doces, o menino e sua irmã começaram a apresentar sintomas preocupantes.

O garoto teria dito a irmã: “Não consigo sentir meu rosto, estou com frio, ligue para o meu pai”. A menina, que também foi afetada pela droga contida nos doces, tentou ajudar o irmão.

Junto de sua tia, a adolescente conseguiu colocar o irmão sob o chuveiro para tentar aliviar os sintomas do menino, no entanto ele já chegou ao hospital extremamente debilitado.

Os médicos conseguiram reverter temporariamente o quadro de saúde do menino, que infelizmente faleceu pouco tempo depois.

Apenas cm uma pequena dosagem, a droga em questão afeta diretamente o cérebro do usuário provocando alterações em seu comportamento.

Segundo informações disponibilizadas pelas autoridades locais, o caso segue em investigação. No caso do menino, não se sabe exatamente qual foi a quantidade ingerida.

As autoridades buscam por informações sobre a pessoa responsável por entregar o doce adulterado para as crianças.