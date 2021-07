Garotinho de 6 anos dá ‘puxão de orelha’ ao ser batizado e viraliza: ‘Tá sabendo batizar não?’; vídeo

É nesse momento que o sacerdote, também rindo, decide dar um banho ainda maior no menino, que reclama ainda mais. “Ai moço! Me ajuda aqui, povo! Molhou a minha roupa toda moço, eita lasqueira!”. O vídeo foi publicado no TikTok pela primeira vez por Caio Sousa, tio de Davi, e já soma mais de três milhões de visualizações e quase 600 mil likes. “Nada como um pouco de humor na hora do batismo”, escreveu. Veja abaixo:

‘Queria ir assistir desenho’

Em conversa com a reportagem nesta sexta-feira (30), a mãe de Davi, Juscimara Araújo, disse que é difícil “segurar a língua” do menino. Ela assume que ficou constrangida com a situação, mas que achou engraçada a forma que ele falou com o sacerdote. “Ele desde sempre é muito engraçado, espontâneo e sincero… quando tem que falar ele fala mesmo!”, explica.

Juscimara revela, ainda, o porquê de o menino se revoltar tanto com o sacerdote. “Ele ficou com medo de afogar com a água… e também queria que acabasse logo o batizado pra ir pra casa assistir desenho”, conta.

Juscimara também é mãe do Samuel, de quatro anos, que já tem a personalidade bastante parecida com a do irmão. Ela confessa que não fazia ideia de que o “ataque de sinceridade” do Davi poderia gerar tanta repercussão.

“Eu ainda estou sem acreditar que tudo isso esta acontecendo, porque foi tudo muito rápido… já ele tá amando, fala que agora que é famoso vai passar sempre na TV”, conta.