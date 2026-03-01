Garotas do job: grupo alvo da polícia anunciava prostituição no Roblox

O ambiente virtual reproduzia cenários com exaltação a facções criminosas, simulação de uso de drogas e armas

A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste sábado (28/2), a Operação Fim de Jogo para desarticular um grupo suspeito de promover conteúdos criminosos dentro do Roblox, plataforma digital amplamente utilizada por crianças e adolescentes.

Entre as práticas investigadas está a incitação à prostituição virtual por meio da oferta de “jobs” em salas temáticas conhecidas como “bailes”.

A ação foi conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav). Um homem foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, apontado como responsável por administrar uma das salas chamadas de “Baile da Rocinha”.

Segundo a investigação, o ambiente virtual reproduzia cenários com exaltação a facções criminosas, simulação de uso de drogas e armas.

O que mais chamou a atenção dos investigadores foi a oferta de “jobs” dentro do jogo, termo que, segundo a polícia, era utilizado para designar interações que remetiam à prostituição virtual.

As apurações indicam que crianças e adolescentes eram expostos a esse tipo de conteúdo em um espaço originalmente destinado ao entretenimento.

A investigação teve início em janeiro, após denúncias de pais e responsáveis. Segundo a DCAV, as salas funcionavam como verdadeiros “bailes virtuais”, onde usuários criavam personagens armados, simulavam confrontos contra policiais e promoviam disputas associadas a facções.

Além da prisão de um dos investigados, mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra outro suspeito. Celulares, computadores e dispositivos eletrônicos foram recolhidos e passarão por perícia para identificar a extensão da rede e possíveis vítimas.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp