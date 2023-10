Garota de programa quebra o silêncio ao vivo na tv e expõe detalhes de noite com Guimê

Uma nova companhia? Parece que MC Guimê não está com tempo para sofrer pelo término de seu casamento com a cantora Lexa. Recentemente, o funkeiro foi visto passeando por São Paulo ao lado de Larissa, uma garota de programa conhecida como ‘Piu Piu’.

Procurada pelo jornalista Leo Dias, a profissional abriu o jogo sobre a noite que passou com Guimê. De acordo com Larissa, todas as imagens em que ela posa ao lado do famoso, foram capturadas por ela mesma, certamente com a permissão do ex-BBB.

Questionada sobre como se conheceram, Larissa explicou que o encontro foi por acaso em uma festa, afirmando que ambos se interessaram um pelo outro. “Bebemos Whisky, conversamos, nos divertimos e depois fomos para um motel”, contou.

Na sequência, explicou que não parou de falar com Guimê desde então. “Ele me liga, me manda mensagem, me chama para sair”, disse. Sem papas na língua, Larissa elogiou o desempenho do cantor na cama e afirmou que não liga para a sua fama. “Ele é simples, humilde e carinhoso”, finalizou.

EITA!!! 💣 Loira expõe "noite quente" com MC Guimê! Saiba quem é! A notícia foi exclusiva do Leo Dias. Larissa Piu-piu deu detalhes desse relacionamento para o apresentador!#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/1D1LzsLE8b — Fofocalizando (@pfofocalizando) October 9, 2023

Lexa surge radiante após término com MC Guimê

Livre, leve e solta! Em entrevista ao programa ‘A Tarde É Sua’, Lexa surgiu radiante e demonstrou não ligar para as polêmicas de que teria traído seu ex-marido, MC Guimê. “Estou solteira, que loucura, e feliz, feliz. Acho que o mais importante é: feliz”, comemorou a cantora.

Em seguida, Lexa mandou um recado carinhoso para Sonia Abrão, apresentadora do programa. “Inclusive queria mandar um beijo para a Sonia, que é uma pessoa tão incrível, que me trata com tanto carinho. Um beijo para toca a bancada da Sonia”, disse.

“E sim, estou vivendo uma nova fase. Acho que, com alegria no coração. Acho que a gente tem que estar preparado para todas as coisas na vida, pra essas fases que vem e acontecem. Então é uma nova fase da minha vida que eu estou encarando de uma forma muito positiva”, finalizou Lexa.