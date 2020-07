Garota de 12 anos foge após homem de 51 comprá-la do pai por 4 vacas

Uma menina de 12 anos se casou duas vezes em menos de um mês, no Quênia. As autoridades do país resgataram a criança, de acordo com reportagem da BBC.

O pai da menina a forçou a casar com um homem de 51 anos que teria oferecido quatro vacas como dote. Ela não quis e foi espancada por primos, conseguindo fugir logo na sequência.

A criança acabou se casando com outro rapaz, de 35 anos. Ela foi resgatada por autoridades e funcionários de ONGs que trabalham em Nairóbi, capital do Quênia.

“O pai a entregou ao homem idoso para se casar. Ela não tinha opção de não se casar com o homem mais jovem”, afirmou Joshua Kaputah, da Associação de Paz do Condado de Narok à reportagem.