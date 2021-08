Garcia quer estímulo para jovem do campo

O deputado Marcos Garcia (PV) apresentou o Projeto de Lei (PL) 428/2021, que institui a Política Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo, destinada ao produtor rural entre 18 e 29 anos.

Entre os objetivos da medida se destacam a melhoria da escolaridade e a difusão do conhecimento tecnológico e das inovações voltadas para o meio rural.

O parlamentar ressalta que, com os avanços da tecnologia, qualquer propriedade rural, por menor que seja, pode ter acesso à internet e, com isso, é possível adquirir informações para inovar e transformar os negócios.

Evasão do campo

Marcos Garcia afirma que o empreendedorismo rural precisa de estímulo, não somente por causa da importância no âmbito da cultura familiar, mas também porque a população urbana depende da produção do meio rural.

“Capacitar o setor nada mais é que reconhecer a sua importância para a economia do país e tornar o país cada dia mais competitivo no mercado mundial”, acrescenta o deputado.

O parlamentar cita, no texto da proposta, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta, baseado no último censo, que o número de jovens no país residentes no campo caiu 10% em uma década. Garcia acredita que isso ocorre devido à falta de estímulo para manter os jovens produzindo no meio rural.

A matéria passará pelo crivo das comissões permanentes de Justiça, de Cidadania, de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Finanças.