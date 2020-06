Ganhadora do Nobel da Paz, Malala se forma em Oxford

A paquistenesa Malala Yousafzai, 22 anos, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, completou sua graduação na Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Reprodução/Instagram Malala comemora formatura com foto nas redes sociais





A ativista cursava Filosofia, Política e Economia e compartilhou a novidade com seus seguidores do Instagram em uma foto junto com sua família e outra sozinha, coberta de glacê e confetes.

“É difícil expressar minha gratidão agora que eu consegui meu diploma de filosofia, política e economia em Oxford. Não sei o que virá adiante”, afirmou a jovem.

Ela aproveitou pra compartilhar quais são seus planos agora que está formada: descansar. “Por enquanto, será Netflix, ler e dormir”, brincou Malala.





Quem é Malala?

Malala ficou conhecida por lutar pelo direitos das mulheres ao ensino. A escola que ela estudava Paquistão foi fechada por militares do Talibã, e a ativista tornou-se um símbolo na luta contra o grupo terrorista.

Quando ela tinha apenas 14 anos, em 2012, um grupo do Talibã invadiu um ônibus escolar e dispararam tiros na cabeça de Malala. Duas outras meninas também ficaram feridas com os disparos, mas as três sobreviveram.

O Talibã continuou perseguindo a jovem que apenas queria ter seu direito de estudar, então, ela e sua família conseguiram refúgio na Inglaterra.

Dois anos depois do atentado, Malala recebeu o Nobel da Paz “pela sua luta contra a supressão das crianças e jovens e pelo direito de todos à educação”.