Gandini quer afinar textos sobre qualidade do ar

A iminente lei estadual destinada a instituir uma política da qualidade do ar na Grande Vitória e no interior capixaba deverá ser o resultado da absorção de ideias contidas nas duas iniciativas em tramitação na Casa – uma de autoria do Executivo e outra do deputado Gandini (PSD) – presidente da Comissão de Meio Ambiente. A expectativa foi manifestada pelo próprio Gandini na tarde desta quinta-feira (14) ao encerrar seminário realizado durante todo o dia para discutir as duas propostas e colher sugestões da sociedade civil, empresários, ambientalistas e pesquisadores.

Segundo o deputado, há lacunas que podem ser preenchidas retirando o que há de melhor nos dois projetos de lei, no caso o de número 494/2022 (de autoria dele) e o 1.014/2023 (do Executivo). Citou como exemplo que a proposta encaminhada pelo governador Renato Casagrande (PSB) fala do monitoramento da qualidade do ar, enquanto a dele (Gandini) não cita essa questão.

“Mas, por outro lado, a matéria que elaboramos trata dos padrões a serem seguidos (Organização Mundial da Saúde – OMS) e dos avanços que já obtivemos, enquanto a deles (governo) não fala disso. Podemos juntar as peças”, defendeu.

Decreto antigo

Gandini lembrou que apesar de a política de qualidade do ar no estado ter um decreto (3.463-R) baixado em 2013, desde lá houve avanços decorrentes da CPI do Pó Preto realizada em 2015, que pressionou para a realização de dois Termos de Ajustamento de Conduta (TACs). Isso refletiu, conforme explicou, na diminuição da emissão de materiais particulados na atmosfera por meio de novas tecnologias adotadas por empresas como a Vale e a ArcelorMittal, gerando índices melhores aferidos nas medições do grau de poluição.

Ainda de acordo com o parlamentar, a iniciativa governamental não deixa claro o recorte para o monitoramento a partir da entrada em vigor da primeira lei estadual a ser criada. “Não queremos que sejam os parâmetros de 2013 porque já foram superados, queremos que sejam os números mais atuais, que refletem os avanços na qualidade do ar, e tendo como meta atingir o padrão OMS de 2021”, pontuou.

Projeto no Senado

O doutor em engenharia ambiental e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Neyval Costa Reis, que participou em Brasília de debates em torno do projeto de lei que cria a política nacional da qualidade do ar, foi o último palestrante do seminário encerrado no período da tarde. Ele sinalizou a importância de a legislação sobre o tema a ser criada no Espírito Santo se inspirar no texto em tramitação no Senado sob relatoria do senador capixaba Fabiano Contarato (PT).

Segundo disse, o texto em tramitação prevê que o governo federal repassará verba aos estados para executarem políticas de qualidade do ar desde que tenham planos estratégicos, monitoramento e inventários transparentes demonstrando reduções nos índices de poluição. “Eu penso que não tem muito o que inovar; o que a legislação estadual pode fazer é avançar um pouco mais deixando claro na lei a exigência de que o órgão gestor ambiental tenha um plano de longo prazo transparente para a sociedade”, sugeriu.

O projeto em tramitação no Senado teve a sua origem na Câmara Federal por meio do PL 3.027/2022, de iniciativa do deputado petista Paulo Teixeira. A matéria busca assegurar a preservação da saúde pública, do bem-estar e da qualidade ambiental para todos.

O texto estabelece diretrizes para a gestão da qualidade do ar no território nacional e define medidas que deverão ser cumpridas pelos responsáveis (públicos ou privados) pela emissão de poluentes atmosféricos e pelo controle da poluição. A proposta está sendo relatada na Comissão de Meio Ambiente (CMA) pelo senador Fabiano Contarato.

Arborização

Outra palestra durante o seminário foi sobre o impacto que programas de arborização em cidades podem provocar na melhoria da qualidade do ar retendo materiais particulados e absorvendo o calor do sol, além de promover mais umidade atmosférica.

A bióloga Rosa Ângela Casati Ramaldes, que representa no estado a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, explicou que dependendo da espécie e do tamanho das folhas uma árvore pode reter até 50% da poluição do ar.

Ela disse que um projeto de arborização deve ser bem estudado e planejado, pois se uma árvore for plantada em local impróprio pode provocar grandes estragos e muitas não sobrevivem por muito tempo devido à falta de espaço para as raízes. “Infelizmente no Brasil as árvores não são consideradas equipamentos urbanos. Elas deveriam ser vistas como edifícios ecológicos, pois a sua presença nas cidades, quando plantadas em locais corretos, amenizam o calor e retêm parte considerável de poeira e outros tipos de poluição”, destacou.

Cinturões

Rosa Ângela afirmou que a arborização já vem sendo empregada como mecanismo para barrar a propagação de pó, já que cinturões verdes fazem parte da ação de inúmeras indústrias que manipulam materiais particulados e que são obrigadas a implantar árvores no entorno como medida mitigadora de poluição.

Disse, ainda, que gestores públicos de diferentes esferas têm buscado reduzir os efeitos nocivos da poluição nas áreas urbanas com arborização de vias, construção de parques, alamedas e praças.

Mortes

Outra palestrante do seminário foi a diretora de Qualidade do Ar do Ministério do Meio Ambiente, Thaianne Resende. Por meio de videoconferência, ela afirmou que estudos apontam a ocorrência de milhões de mortes no país devido a quadros clínicos agravados pela poluição do ar. As crianças, adolescentes e idosos, conforme relatou, são as principais vítimas. “Crianças respiram 50% mais rápido do que adultos e o sistema imunológico é mais fraco, daí o impacto que o ar muito poluído pode provocar em muitas delas”, afirmou.

De acordo com Thaianne, apesar de o Brasil ainda não dispor de uma lei sobre a qualidade do ar, várias resoluções foram baixadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) resultando em avanços no setor.

Fonte: POLÍTICA ES