Gandini cobra melhorias para ponte em São Mateus

O deputado Gandini (PSD) fez um pronunciamento mostrando preocupação com as condições da Ponte Edmundo Régis Bittencourt, que cruza o Rio Cricaré, em São Mateus, e com o novo leilão do contrato de duplicação da BR-101, uma vez que a estrutura faz parte da rodovia. A fala ocorreu durante a Fase das Comunicações da sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) desta segunda-feira (24).

Ele apresentou no painel do Plenário Dirceu Cardoso um vídeo em que o prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip (Podemos), e vereadores do município pedem ajuda para encontrar uma solução para os problemas estruturais da ponte. “Não se sabe quando foi a última manutenção da ponte, que liga todo o norte do estado”, disse o parlamentar, que preside a Comissão Especial de Fiscalização da BR-101 da Casa.

Fotos da sessão

De acordo com Gandini, é preciso evitar que aconteça com a estrutura o ocorrido com a ligação entre os estados de Tocantins e Maranhão, que desabou em dezembro de 2024. “Estamos ligando o alerta, fazendo essa discussão aqui para termos notícias oficiais da Eco101 que existe segurança para passar no local. Precisa modernizar a ponte, que não passa pedestre e nem bicicleta, e o novo projeto (da BR-101) precisa ter”, salientou.

Gandini considerou o fato de o valor do pedágio em São Mateus ser o mais caro do Espírito Santo e, apesar disso, a nova concessão não contemplar nenhuma duplicação de Linhares para frente. Também falou que pretende levar prefeito, vereadores e secretários municipais para reunião agendada com a Eco101 no próximo dia 3 de abril. A ideia é saber o projeto para a região e para a ponte, construída há mais de 70 anos.

“Existe a possibilidade de fazer 41 km de faixas adicionais, não sabemos onde vai ficar, a gente sabe que 150 km não serão duplicados a partir de Linhares. (…) Caso não esteja contemplado, que seja incluída a duplicação naquela região. Precisamos da informação até para nos manifestarmos oficialmente”, frisou.

Segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no dia 26 de junho deve ocorrer o leilão do novo contrato da rodovia no Espírito Santo. Gandini prometeu fiscalizar de perto o cumprimento do novo contrato. “É um gargalo logístico (a BR-101). Estaríamos bem na frente se tivessem duplicado a BR-101 na previsão inicial e agora vamos rediscutir o contrato por incompetência da ANTT”, concluiu.

Operação Colheita

A Operação Colheita 2025 no interior capixaba foi o assunto abordado pelo deputado Coronel Weliton (PRD). Ele elogiou o governo do Estado pelo lançamento do plano, que deve disponibilizar R$ 6 milhões de investimentos em segurança pública, com o pagamento de escalas extras para policiais militares atuarem no campo.

“Vai ajudar os municípios do sul, com a cafeicultura, e os do norte com os cafés conilon e arábica, e a pimenta. (..) Criamos essa operação em 2009 quando comandávamos o 14º Batalhão PMES. Foi dado início em Brejetuba”, ressaltou.

Identidade

Um tema trazido pelo parlamentar no Grande Expediente foi a dificuldade que os capixabas estão enfrentando para tirar a carteira de identidade. “São diversas reclamações nos municípios. Pedimos ao secretário de Segurança e aos chefes das polícias para criarem uma estrutura para atender as comunidades. Temos que fornecer essa identidade para os capixabas. Nos municípios limítrofes com os outros estados as pessoas vão tirar identidade nos outros estados no mesmo dia, e aqui demora 30 dias. Pedimos providências urgentes”, cobrou.

Quem fez coro com o colega foi o Delegado Danilo Bahiense (PL). Em duas oportunidades, quando atuava como delegado, ele chefiou a então Superintendência de Polícia Técnico-Científica (2009-10 e 2014-18). O parlamentar comentou que existem 80 postos de identificação civil nos 78 municípios capixabas e apenas Brejetuba não conta com a estrutura. Há, ainda, 14 cartórios que fazem o documento.

“Criamos o programa identidade civil itinerante, para dar atendimento melhor no interior do Estado. A carteira de identidade é o diploma de cidadania. (…) Lamentavelmente, o serviço foi terceirizado e está demorando a entrega, são quase 90 dias. Atendíamos um número muito grande de pessoas (no programa). Chegamos a atender 1.422 pessoas em único dia em Cachoeiro de Itapemirim”, mencionou.

Transcol em Guarapari

Bahiense ainda pediu a ampliação do Sistema Transcol até o centro de Guarapari. “Para ir de Village de Sol ao Trevo de Setiba paga uma passagem que custa R$ 4,90, mas se quiser andar 1 km a mais paga outra passagem. Pra sair do Trevo até Fundão (quase em Aracruz) paga uma passagem só. Em 2020 fizemos indicação pedindo (o Transcol) para ir até a rodoviária ou o bairro Ipiranga. Repetimos em 2024 a indicação”, destacou.

Por fim, conclamou o governo do Estado a dar mais atenção à população de Guarapari. “São 125 mil pessoas fixas, mas no verão chega a 1 milhão. É muita gente que precisa de transporte coletivo sem ter. São 10 a 12 km (a mais), o governo do Estado tem como atender e poderá ajudar essa população que é tão sacrificada e precisa do transporte público”, finalizou.

Fonte: POLÍTICA ES