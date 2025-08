Galo vence Red Bull Bragantino em jogo movimentado e sobe na tabela do Brasileirão

Em uma partida repleta de emoção e reviravoltas, o Atlético-MG superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na tarde deste domingo, na Arena MRV, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Alvinegro foram anotados por Igor Gomes e Natanael, enquanto Laquintana descontou para o time paulista.

O resultado positivo em casa impulsionou o Atlético-MG para a nona posição na tabela, somando agora 23 pontos. Por outro lado, o Red Bull Bragantino se mantém na sexta colocação, com 27 pontos, e estende sua sequência sem vitórias no Brasileirão para cinco jogos, após empates com São Paulo e derrotas para Vitória, Flamengo, Fortaleza e, agora, o Galo.

O jogo

O Atlético-MG começou o jogo com ímpeto, e a pressão inicial resultou em gol logo aos 6 minutos. Igor Gomes, demonstrando oportunismo, aproveitou uma bela assistência de Biel, que fez um cruzamento preciso para a área, e abriu o placar para o Galo. O Red Bull Bragantino tentou reagir com Lucas Barbosa e Eduardo Sasha, mas o goleiro Everson, em boas intervenções, impediu o empate.

A equipe visitante enfrentou problemas cedo, com lesões que forçaram as saídas de Sant’Anna e Vinicinho nos primeiros 20 minutos. A situação se agravou aos 35 minutos, quando Eduardo Sasha foi expulso após revisão do VAR, deixando o Massa Bruta com um jogador a menos. Com a vantagem numérica, o Galo criou mais chances com Cuello e Biel, mas a pontaria não estava afiada ou pararam em defesas do goleiro Cleiton, levando a vantagem mínima de 1 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, mesmo com a desvantagem numérica e já com três substituições por lesão, o Red Bull Bragantino tentou surpreender, com Fabinho arriscando de fora da área, mas sem oferecer perigo real. Apesar de uma intensa pressão do Atlético-MG e diversas trocas ofensivas buscando ampliar o marcador, o placar parecia estacionado em 1 a 0.

No entanto, a partida ganhou novo fôlego aos 31 minutos. Em sua estreia, Cauê fez um cruzamento perfeito para Laquintana, que dominou no peito e finalizou com força, balançando as redes de Everson e empatando o jogo na Arena MRV, pegando a torcida atleticana de surpresa.

A alegria do time de Bragança Paulista durou pouco. Apenas quatro minutos depois, aos 35, o Galo reagiu prontamente. Bernard ajeitou a bola para Natanael que, de dentro da grande área, chutou forte. A bola desviou na defesa do Red Bull Bragantino e enganou o goleiro Cleiton, recolocando o Atlético-MG na frente do placar para a festa da torcida.

Próximos desafios:

Ambas as equipes terão agendas apertadas com compromissos cruciais pela frente. O Atlético-MG, antes de visitar o Vasco em São Januário no próximo domingo pela 20ª rodada do Brasileirão, enfrentará o Flamengo na quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em um confronto decisivo.

O Red Bull Bragantino também terá uma semana movimentada. O time receberá o Internacional no sábado, pela Série A, mas antes terá pela frente o Botafogo na quarta-feira, também às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 03/08/2025

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone

VAR: Braulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Eric Ramires, Nathan, Gabriel e Augustín Sant’Anna (RBB)

Cartão vermelho: Eduardo Sasha (RBB)

GOLS: Igor Gomes, aos 6′ do 1ºT, e Natanael, aos 35 do 2ºT(Atlético-MG) / Laquintana, aos 31′ do 1ºT (Red Bull Bragantino)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Scarpa; Alexander (Gabriel Menino), Alan Franco e Igor Gomes (João Marcelo); Biel (Hulk), Cuello (Júnior Santos) e Rony (Bernard). Técnico: Cuca

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Marques e Sant’Anna (Hurtado/Caue Santos); Ramires (Fabinho), Gabriel e Eduardo Sasha; Lucas Barbosa (Praxedes), Vinicinho (Laquintana) e Pitta. Técnico: Fernando Seabra

