A equipe do Atlético fez neste sábado (24.07) o último treino para o jogo contra o Bahia, amanhã (25.07), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, às 11h. Com 25 pontos ganhos, o Galo é o segundo colocado na tabela de classificação do campeonato, a três pontos do líder Palmeiras.

O confronto de amanhã será o de número 65 entre os dois times na história. O retrospecto é favorável ao Galo: foram 29 vitórias alvinegras, 19 empates e 16 vitórias do Bahia.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X BAHIA

Competição: Campeonato Brasileiro 2021

Rodada: 13ª

Data: 25/07/2021 (domingo)

Hora: 11h

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Árbitro Assistente 1: Rogério de Oliveira Braga (PI)

Árbitro Assistente 2: Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

4° Árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

Analista de Campo: Marcio Eustaquio Sousa Santiago (MG)

Árbitro de Vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

AVAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

Observador de VAR: Emerson Augusto de Carvalho (SP)

Fonte: https://agenciaesporte.com.br/proxy/atletico.php?slug=galo-pronto-para-confronto-contra-o-bahia