Galo avança às quartas da Libertadores

Em noite em que brilhou a estrela do goleiro Everson, o Galo classificou-se às quartas de final da Copa Libertadores após vencer o Boca Juniors (ARG) por 3 a 1 na disputa de pênaltis, no Mineirão, em Belo Horizonte. O goleiro atleticano defendeu dois pênaltis – cobrados por Villa e Rolon – e marcou uma cobrança, selando a vitória alvinegra.

O próximo adversário do Atlético na competição será definido amanhã (21.07). Argentinos Juniors e River Plate enfrentam-se às 21h30, em Buenos Aires. No jogo de ida, semana passada, os dois times empataram em 1 a 1.

Clube Atlético Mineiro/Pedro Souza

O jogo

O confronto entre Galo e Boca Juniors foi marcado por muita tensão. O Atlético pressionou no início do jogo. Logo aos três minutos, Zaracho teve grande chance de abrir o placar, mas o goleiro Rossi defendeu. A partir dos 15 minutos, o time argentino encaixou a marcação e equilibrou a disputa. Teve a primeira chance aos 17, mas Pavón chutou por cima da trave. E ofereceu perigo aos 41, em chute de Villa que o goleiro Everson espalmou.

O segundo tempo voltou truncado. Aos 16 minutos, o Boca marcou com Weingadt, mas o juiz reviu o lance na cabine do VAR e invalidou o gol porque Gonzalez, da equipe argentina, estava impedido. O Galo teve boa chance aos 27, quando Sasha passou para Savarino, que chutou para fora. Aos 30, foi a vez do o Boca levar perigo, com Pavón chutando para fora. Aos 45, Dylan Borrero recebeu de Alan Franco e chutou para o goleiro Rossi espalmar.

Disputa de pênaltis

O resultado em 0 a 0 – o mesmo do jogo de ida, na Argentina – levou a decisão para a disputa de pênaltis. Hulk abriu as cobranças pelo Galo, mas chutou na trave. Na sequência, Rojo marcou pelo Boca. Nacho Fernández foi o segundo atleticano a bater e deixou tudo igual. Depois disso, Villa cobrou e Everson defendeu seu primeiro pênalti da noite. Em sua vez, Alonso acertou no canto esquerdo do gol adversário, colocando o Galo em vantagem. Everson defendeu novamente na cobrança de Rolon. Depois disso, Hyoran chutou para fora pelo Galo e Izquierdoz também errou pelo Boca. Com 2 a 1 no placar, Everson foi o responsável por bater o quinto pênalti para o time atleticano e marcou o gol que garantiu a classificação.

Bastante emocionado, Everson comemorou o avanço do Galo às quartas de final e sua atuação na decisão por pênaltis do confronto com o Boca. “A sensação é de gratidão por estar aqui hoje nessa noite e de felicidade por dar minha parcela de contribuição para este resultado”, disse.

Próximo compromisso

O time do técnico Cuca volta a campo no próximo domingo, dia 25, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será às 11h, no Mineirão. O Galo é o vice-líder da competição, com 25 pontos.

Álbum de fotos da partida

Ficha Técnica

Atlético 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors (ARG)

Competição: Copa Libertadores

Fase: oitavas de final

Data: 20/07/2021

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Gols (Disputa de pênaltis): Nacho, Alonso e Everson (Atlético); Rojo (Boca Juniors)

Atlético: Everson, Mariano, Alonso, Nathan Silva, Dodô (Calebe), Allan (Hyoran), Tchê Tchê (Sasha), Zaracho (Alan Franco), Nacho, Savarino (Dylan Borrero), Hulk

Técnico: Cuca

Boca Juniors: Rossi, Weigandt, Rojo, Izquierdoz, Sandez, Medina (Molinas), Rolon, González (Campuzano), Villa, Briasco (Orsini), Pavón

Técnico: Miguel Ángel Russo

Cartões amarelos: Nacho Fernández, Nathan Silva, Hulk (Atlético); Weigandt, Sandez, Rojo (Boca Juniors)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistente 1: Carlos Barreiro (URU)

Assistente 2: Martin Soppi (URU)

4° Árbitro: Ângelo Hermosilla (CHI)

VAR: Júlio Bascuñan (CHI)

AVAR: Raul Orellana (CHI)

Assistente de Árbitro: Hilton Moutinho (BRA)

Assistente de Vídeo: Wilson Lamouroux (COL)

fonte: https://atletico.com.br/noticias/galo-avanca-as-quartas-da-libertadores