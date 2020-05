Galisteu e Felipe Titto distribuem marmitas e cobertores no centro de São Paulo

Mãe de Maria Luísa, com 4 meses, Bruna Spínola garante que a chegada da filha causou uma transformação em todas as áreas de sua vida. Na profissional, não tem dúvidas de que suas novas personagens irão se beneficiar com o olhar mais sensível. “Todos esses sentimentos certamente serão inseridos na composição de outros papeis”. Atualmente no ar como a adicta Rebeca, na série ‘Impuros’, disponível no Globoplay .

Leia também: Luana Piovani fala de dificuldades com os filhos: “Se pegaram na porrada”

Divulgação Bruna Spínola e a filha





Leia também: Carolina Ferraz leva filha às pressas para hospital após acidente doméstico

“Quando me falavam que era o maior amor do mundo eu achava um certo exagero, forma de falar. Mas realmente é um amor tão grande que quase não cabe no peito”, completou Bruna Spínola ao explicar sobre a maternidade .