Galeria Homero Massena divulga resultado do ‘Fórum da Imagem’

A Galeria Homero Massena (GHM), localizada no Centro de Vitória, divulgou o resultado da chamada pública para o ‘Fórum da Imagem’ que selecionou cinco textos que discutem a “Construção de Imagens Urgentes” e suas reflexões neste período de distanciamento social, causado pelo novo Coronavírus (Covid-19).

A iniciativa é um projeto de formação e difusão, e tem nos textos selecionados uma abordagem ampla sobre os aspectos da memória, da identidade, da autoimagem, da História, da Cultura, do território e do fazer artístico, amparados na urgência de seus debates.

Confira o resultado AQUI.

Próximos passos



A segunda etapa do ‘Fórum da Imagem’ abrirá outra chamada pública para o recebimento de imagens, em que artistas confrontarão especificamente os debates sugeridos pelos textos que já foram selecionados. A Galeria Homero Massena deseja entender como a produção artística responde sempre ao seu tempo e às suas urgências.

Os textos, na página do Fórum da Imagem, e a chamada pública para o recebimento de imagens, no site da Secretaria da Cultura (Secult), estarão disponíveis a partir do dia 10 de agosto. As imagens serão selecionadas por curadoria dos próprios autores dos textos e coordenação da Galeria Homero Massena. Ao final, farão parte do catálogo do Fórum da Imagem – CONSTRUÇÃO DE IMAGENS URGENTES.



O Fórum

O Fórum da Imagem pretende incentivar a reflexão sobre pontos entre saúde, sociedade e estética, tentando entender que a produção coletiva de saúde e a responsabilidade sanitária estão diretamente ligadas a como consumimos, produzimos e nos relacionamos esteticamente. O Fórum visa ao incentivo da produção e formação crítica por meio da arte, além de fomentar a divulgação da produção de artistas, críticos e pesquisadores.

