Galeria Homero Massena abre exposição Tempo Chuva Porã

ntre a segunda-feira (29) e o dia 29 de janeiro de 2022, a Galeria Homero Massena, localizada no Centro de Vitória, exibe a instalação coletiva Tempo Chuva Porã, de Lucas Oggioni Cypriano e Marcelo Wera Djekupe, com Maynõ Guarani, Genilson Kwaray, Elione Rocha Costa, Rosimara Carvalho Marinnho, Maycom Magnavita de Moraes. A exposição foi contemplada no edital de artes visuais da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

Tempo Chuva Porã é uma instalação experimental e sensorial que acontece no encontro da arte eletrônica com a arte e a cultura indígenas. A exposição foi proposta pelo artista e designer de interação Lucas Oggioni Cypriano e pelo artista e liderança Indígena Marcelo Wera Djekupe.

Nessa instalação, são mesclados a arte eletrônica e o instrumento Indígena Pau de Chuva, apresentado por Marcelo Wera Djekupe, produzido na Aldeia Guarani Ka’agwy Porã, localizada no município de Aracruz.

Os visitantes terão a chance de contemplar os instrumentos produzidos pelos artistas da Aldeia Guarani Ka’agwy Porã – Marcelo Wera Djekupe, Elione Rocha Costa, Rosimara Carvalho Marinnho, Maycom Magnavita de Moraes. Ao caminhar pela galeria, o público poderá viver a experiência e vivenciar os diferentes sons e ritmos resultantes das variadas combinações das rotações de cada instrumento e, assim, serão convidados a imergir em diferentes sensações, sentimentos, significados e emoções.

A obra também conta com uma exposição fotográfica e documental dos artistas Maynõ Guarani e Genilson Kwaray. A curadoria é de Marcelo Wera Djekupe.

Abertura

Dia: 29 de novembro

Horário: 17h às 20h

A abertura contará com uma apresentação do Coral Guarani MBORAI NHE’E Canto Espiritual, da aldeia Ka’agwy Porã.

Visitação

Dia: 30 de novembro de 2021 a 29 de janeiro de 2022

Segunda a sexta – 9h às 18h

Sábados – 13h às 17h

As visitações cumprem as orientações de segurança e medidas sanitárias de acordo com o mapa de risco do Estado. O uso de máscara é obrigatório.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Aline Dias / Danilo Ferraz / Erika Piskac/ Jória Scolforo

(27) 3636-7111 / 99753-7583 / 99902-1627

[email protected] / [email protected]