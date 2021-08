Galaxy Z Fold 3: dobrável tem ficha técnica vazada antes do lançamento

Reprodução Imagem vazada do Galaxy Z Fold 3

A Samsung fará um evento na próxima quarta-feira (11) para anunciar sua nova linha de dobráveis, incluindo o aguardado Galaxy Z Fold 3. Mas quem está ansioso por este aparelho não precisará esperar até lá para conhecer mais sobre seus recursos: para surpresa de ninguém, a ficha técnica do aparelho vazou antes do lançamento, cortesia do site alemão WinFuture, via Android Central.

A estrela do Galaxy Z Fold 3 será a tela interna, um painel Dynamic AMOLED de 7,6″ com resolução de 2.208 x 1.768 pixels e atualização a 120 Hz, protegido por vidro Gorilla Glass Victus, da Corning. A tela frontal, de 6,2″, também terá atualização a 120 Hz e proteção com Gorilla Glass Victus.

O processador será o Qualcomm Snapdragon 888, acompanhado por 12 GB de RAM LPDDR5 e 512 GB de armazenamento UFS 3.1. Na traseira do aparelho haverá um conjunto triplo de câmeras, todas com sensor de 12 MP: uma lente primária (wide), uma ultra-wide e uma telefoto (zoom).

A câmera principal será capaz de gravar vídeos em resolução 8K. Para selfies, haverá uma câmera com sensor de 4 MP debaixo da tela interna, com pixels “grandes” de 2 micrômetros. Já a tela frontal terá outra câmera para selfies, com sensor de 10 MP acomodado em um “buraco” no topo.

Entre outras características confirmadas estão resistência à água, com especificação IPX68, alto-falantes estéreo com som Dolby Atmos, carregamento sem fios e suporte à caneta S-Pen. O Galaxy Z Fold 3 será alimentado por uma bateria de 4.400 mAh, ligeiramente menor que a de 4.500 mAh do modelo atual. O sistema operacional será o Android 11 com a interface OneUI 3.1.

Inicialmente o aparelho estará disponível em três cores: Phantom Green, Phantom Black e Phantom Silver. O Galaxy Z Fold 3 será apresentado junto com o Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2 durante o evento Samsung Unpacked, programado para o dia 11 de agosto.