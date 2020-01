Galaxy Z Flip, novo dobrável da Samsung, tem todas as informações vazadas

arrow-options shutterstock Facebook lança ferramenta para mais privacidade





Há quase dois anos, o Facebook informou que daria aos usuários a possibilidade de deletar dados que a plataforma coleta de aplicativos de terceiros . Agora, isso finalmente se tornou realidade.

A nova ferramenta, anunciada pela rede social hoje (28), faz parte de um esforço redobrado para melhorar as práticas de privacidade de seu sistema. Os dados que a empresa coleta sobre a atividade do usuário fora do Facebook são usados para fazer o direcionamento de anúncios publicitários.

Mark Zuckerberg , CEO da rede social , disse que a nova ferramenta oferece “um novo nível de transparência e controle” à empresa, que foi abalada por revelações dos últimos anos sobre como ela captura e gerencia os dados de seus usuários.

“Estamos trabalhando nisso há um tempo porque tivemos que reconstruir alguns de nossos sistemas para tornar isso possível”, acrescentou Zuckerberg .

Em um post no próprio Facebook , Zuckerberg explicou que a plataforma solicitará automaticamente aos usuários que façam uma “revisão de privacidade” ao entrar na rede social . “Atualmente, nossa ferramenta Activity Off Facebook está disponível para todas as pessoas ao redor do mundo”, completou.

O Facebook segue utilizando informações sobre a atividade do usuário em outros apps para determinar e segmentar anúncios , mas agora, o usuário poderá vê-las e até apagá-las.

“Outras empresas nos enviam informações sobre sua atividade no sites deles e usamos essas informações para mostrar publicidade relevante para o usuário. Agora você pode ver um resumo dessas informações e excluí-las da sua conta, se desejar”, esclareceu Zuckerberg .

Você pode encontrar essa opção no menu de configurações do aplicativo . Se você desejar gerenciar sua atividade fora do Facebook , receberá uma lista de todos os sites e aplicativos que a rede social rastreia quando você não está realmente usando o Facebook.

A empresa se Zuckerberg vem sofrendo com alguns escâdalos sobre o uso que a rede social faz de informações pessoais , como o caso da consultoria britânica Cambridge Analytica , no qual dados de 87 milhões de usuários foram coletados para realizar campanhas de manipulação em massa e influenciar os eleitores.