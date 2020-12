Galaxy S21 deve ser lançado no Brasil em janeiro

Divulgação Samsung confirma Galaxy S21 em janeiro com suporte a S Pen

A Samsung disse nas entrelinhas algo que vem circulando em rumores há algum tempo: a empresa vai realizar seu próximo grande lançamento em janeiro; o Galaxy S21 virá com suporte à caneta S Pen do Galaxy Note; o portfólio de celulares dobráveis vai crescer; e seu futuro rastreador Bluetooth terá UWB (ultra wideband).

Galaxy S21 e celulares dobráveis

O comunicado da Samsung é atribuído a TM Roh, presidente da divisão de dispositivos móveis. Ele faz uma breve retrospectiva, lembrando que a empresa foi a primeira a lançar modelos comerciais de celular 5G (S10 5G) e tablet 5G (Tab S6 5G). Ela vai fechar 2020 com vinte dispositivos 5G na linha Galaxy.

E o que vem aí em 2021? Segundo o executivo, a Samsung vai adicionar alguns dos principais recursos do Galaxy Note “a outros dispositivos de nossa linha”. Rumores afirmam que o Galaxy S21 Ultra terá suporte à S Pen, mas não deve vir com o acessório nem ter espaço para encaixá-la — seria necessário adquirir uma capinha à parte.

Roh também diz: “expandiremos nosso portfólio de dobráveis, para que esta categoria inovadora seja mais acessível a todos”. Acredita-se que a coreana vai lançar quatro celulares dobráveis em 2021, incluindo um Galaxy Z Fold 3 com caneta S Pen — possivelmente para substituir a linha Note.

Samsung prepara Galaxy Smart Tag

Nem só de celulares vive a Samsung: “vamos facilitar a localização rápida das coisas que mais importam, desde suas chaves, sua carteira, até mesmo seu animal de estimação”, adianta Roh.

Isso é uma referência ao Galaxy Smart Tag , já homologado na Coreia do Sul e na Indonésia. Este rastreador teria conectividade Bluetooth, UWB, 4G e GPS; ele seria capaz de encontrar celulares offline graças ao SmartThings Find.

A Samsung também promete expandir o uso do UWB para trazer recursos que “transformarão a maneira como você abre a porta” e destrava seu carro, usando o smartphone como chave digital. O Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra foram homologados pela Anatel; os modelos Plus e Ultra brasileiros têm suporte a UWB.

O executivo promete “compartilhar mais em janeiro”: teremos um evento Unpacked em 14 de janeiro de 2021, e as vendas devem começar no dia 29 do mesmo mês.