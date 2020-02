Galaxy S20 Ultra é primeiro celular com zoom de 100x; entenda como funciona

arrow-options Divuldação/Xiaomi Xiaomi apresenta Mi 10 e Mi 10 Pro





A Xiaomi apresentou hoje (13), em um evento online realizado na China, os novos topo de linha Mi 10 e Mi 10 Pro . As principais características dos dois modelos são as quatro câmeras, sendo a principal com 108 MP, e o chipset Snapdragon 865.

Por enquanto, os celulares foram lançados apenas para o mercado chinês. O anúncio dos modelos globais estava previsto para acontecer no dia 23 de fevereiro, durante o Mobile World Congress. Devido à epidemia de coronavírus, porém, o MWC foi cancelado, e a Xiaomi afirmou que o lançamento mundial dos novos modelos será atrasado.

Mi 10 e Mi 10 Pro: design e câmeras

Os dois modelos trazem diversas semelhanças e ambos são smartphones premium , com especificações poderosas. No que diz respeito ao design, a Xiaomi adotou, pela primeira vez, um furo na tela para acoplar a câmera frontal. Ambos têm tela AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz.

Na parte de trás, ambos os celulares possuem um conjunto de quatro câmeras . No caso do Mi 10, a principal possui 108 MP e vem acompanhada de um sensor de profundidade de 2 MP, uma lente macro de 2 MP e uma grande angular de 13 MP.

No Mi 10 Pro , a lente principal também tem 108 MP, mas as auxiliares são mais potentes. O conjunto é composto por um sensor de profundidade de 12 MP, uma teleobjetiva de 8 MP, com zoom óptico híbrido de 10x e digital de 50x, e uma grande angular de 20 MP. Ambos os dispositivos gravam vídeos em 8K e possuem câmera frontal de 20 MP.

Mi 10 e Mi 10 Pro: demais especificações

Uma especificação que chama bastante a atenção em ambos os modelos é o c hipset Snapdragon 865, da Qualcomm . No que diz respeito à memória RAM e ao armazenamento, cada um dos modelos possui três versões, podendo chegar a 12GB de RAM e 256GB de armazenamento, no caso do Mi 10 , e 512GB de armazenamento, no caso do Mi 10 Pro .

A bateria do Mi 10 é de 4780 mAh, enquanto a do Mi 10 Pro é de 4500 mAh. O carregamento, porém, é mais rápido na versão Pro, que consegue recarregar a 50W, enquanto o Mi 10 recarrega a 30W.

Mi 10 e Mi 10 Pro: preço e disponibilidade

O lançamento dos novos smartphones da Xiaomi acontecem, por enquanto, apenas para o mercado chinês, onde terá pré-venda iniciada amanhã (14). Com o cancelamento do MWC , ainda não se sabe a data do lançamento global dos celulares, mas isso deve acontecer até o final deste mês. Já os preços dos dispositivos variam de acordo com a capacidade de armazenamento e memória RAM. Confira:

Mi 10

8 GB + 128 GB – 3.999 yuans (cerca de R$ 2.500)

8 GB + 256 GB – 4.299 yuans (cerca de R$ 2.690)

12 GB + 256 GB – 4.699 yuans (cerca de R$ 2.950)

Mi 10 Pro