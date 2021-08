Galã dos anos 90 comemora 25 anos de casado com o marido

Reprodução/Instagram Ator Nico Puig e o marido Jeff Lattari

O ator Nico Puig, um dos galãs da televisão nos anos 90, fez uma publicação comemorando as bodas de prata com o marido. O artista, que já falou sobre como se assumir gay afetou a carreira , é casado com o produtor Jeff Lattari há 25 anos e celebrou a relação nas redes sociais.

“Agosto de 2021. 25 anos. Bodas de prata. Gratidão”, escreveu Nico na legenda da publicação. Ele postou um vídeo com diversas fotos ao lado do marido ao som da música “Flutua”, de Johnny Hooker, que fala sobre o amor e relacionamentos de pessoas LGBTQIA+.

Alguns famosos comentaram a publicação de Nico e parabenizaram o ator pelas bodas de prata. “Lindos e raros! Parabéns para vocês!”, disse o autor de novelas Tiago Santiago. “Que máximo. Parabéns aos dois lindos. Que venham mais e mais anos”, comentou a atriz Patrícia de Sabrit. “Que lindo. Isso sim é ser rico. Parabéns, meninos”, escreveu Karina Barum.

Nico Puig fez bastante sucesso como galã nos anos 90. Ele atuou na primeira temporada de “Malhação” e também esteve na novela “Olho no Olho”. Após essa passagem pela Globo, o ator começou a atuar em novelas da Record ainda no final dos anos 90. Ele também esteve em diversas produções do SBT e seu último trabalho na teledramaturgia foi em “Amor e Revolução”, em 2011.