Gadgets do Natal: veja 7 presentes ideais para os amantes de tecnologia

Unsplash/freestocks Veja os melhores presentes de Natal para quem ama tecnologia

A menos de 50 dias do Natal , já tem gente planejando as compras de final de ano – principalmente se elas foram feitas pela internet . E neste ano, muitas opções de presentes podem ajudar bastante no dia a dia, principalmente se a pessoa que você vai presentear for um amante de tecnologia .

Na lista abaixo, separamos sete dispositivos que fizeram bastante sucesso neste ano e, por isso, são presentes perfeitos. Dentre os gadgets , há desde opções mais baratas até produtos mais sofisticados e caros. Confira:

1. Rastreador de objetos

Reprodução Tile Mate é um dos mais famosos rastreadores de objetos

Esse presente pode ajudar bastante pessoas que costumam perder objetos. O chaveiro rastreador pode ser preso em chaves, mochilas, notebooks e até no seu animal de estimação.

Assim, quando um objeto for perdido, ele pode ser encontrado através deste chaveiro. O gadget funciona por Bluetooth , e basta estar com um celular por perto com um aplicativo instalado para pedir para o chaveiro apitar.

Uma das marcas mais famosas do rastreador de objetos é a Tile Mate . Apesar de não vender oficialmente no Brasil, é possível importá-lo, mas o preço acaba saindo salgado. Em lojas online disponíveis no país como Americanas, Mercado Livre e Amazon, porém, dá para encontrar rastreadores de outras marcas por preços mais acessíveis – há opções a partir de R$ 30.

2. Alto-falante inteligente

Divulgação/Amazon O Echo Dot é um dos dispositivos com Alexa disponíveis no Brasil

Outro dispositivo que está bastante em alta no mercado de tecnologia é o alto-falante inteligente . Em outubro, durante a promoção Prime Day, da Amazon, um modelo se tornou um dos assunto mais comentados na internet por estar com um preço mais baixo que o praticado normalmente.

O alto-falantes inteligentes são a porta de entrada para uma casa conectada . Eles são dispositivos que funcionam como uma caixa de som, mas com uma assistente virtual rodando no sistema. Se o dispositivo por o Echo Dot da Amazon , por exemplo, a inteligência artificial vai ser a Alexa ; se for o Google Home , vai ser a Assistente.

Essas inteligências artificiais ajudam, por exemplo, quem tem dispositivos conectados em casa (como lâmpadas, janelas e câmeras inteligentes), fazendo a gestão desses objetos. Para quem não tem, a principal função do alto-falante inteligente é ajudar em tarefas cotidianas.

Com o gadget , dá para pedir para a assistente tocar músicas em aplicativos de streaming , responder informações gerais, como horário e clima, organizar a agenda e lembrar de tarefas como desligar o forno. Os alto-falantes inteligentes costumam custar, em média, a partir de R$ 350.

3. Smartband

Divulgação/Xiaomi Xiaomi Mi Band 4

As smartbands são o presente ideal para quem gosta de praticar esportes. As pulseiras inteligentes são a alternativa mais barata aos relógios inteligentes, e possuem quase todas as funções do dispositivo maior.

Com as smartbands, dá para medir frequência cardíaca, monitorar atividades físicas, adicionar alarmes e monitorar o sono, dentre outras funções. Aqui no Brasil, há pulseiras inteligentes disponíveis em diversas marcas, e dá para encontrar modelos a partir dos R$ 200.

4. Fone de ouvido sem fio

Unsplash/Barrett Ward Fones de ouvido sem fio são uma opção de presente de Natal

Uma das principais mudanças que o mundo da tecnologia tem trazido é sumir com todos os fios que atrapalham nossas vidas – de carregadores a fones de ouvido. Diante disso, um dos dispositivos que já entrou na vida de muitos brasileiros são os fones de ouvido sem fio e, para quem ainda não tem, esse pode ser um ótimo presente de Natal.

Os fones sem fio se conectam ao celular através de Bluetooth , oferecendo uma experiência mais livre. No mercado nacional, é possível encontrá-los em diversas marcas, e os mais baratos começam na casa dos R$ 100.

5. Robô aspirador

Marina Teodoro/iG Tecnologia Robô aspirador de pó Xiaomi

Tendência no mundo todo, o robô aspirador é uma opção um pouco mais cara de presente, mas que com certeza vai facilitar a vida de quem ganhar. Para limpar a casa, basta soltar o “bichinho” que ele vai limpando.

O dispositivo usa sensores para identificar os móveis e desviar deles. Além disso, ele também consegue medir as distâncias dos ambientes que deve limpar, fazendo todo o trabalho sozinho.

Aqui no Brasil, várias marcas já oferecem os robôs aspiradores no mercado. Os mais baratos costumam custar a partir de R$ 400, mas os mais sofisticados podem ultrapassar os R$ 3 mil.

6. Dongle

Divulgação Google Chromecast 2

Para quem ainda não tem uma smart TV em casa, os dongles são a opção perfeita para levar os serviços de streaming para a televisão sem precisar trocar de aparelho. Um dos mais conhecidos é o Chromecast , do Google , mas diversas outras marcas já produzem dongles, como a Xiaomi .

Com eles, é possível passar funções de smartphones para as TVs, como transmitir vídeos da Netflix , Prime Video e YouTube e tocar músicas em serviços como o Spotify . Os dongles costumam custar entre R$ 200 e R$ 300, e conseguem dar funções novinhas aos televisores nem tão modernos.

7. Chopeira portátil

Reprodução Chopeira portátil da Xiaomi

O último item desta lista vai agradar os amantes de chope . O dispositivo “diferentão” consegue transformar latas ou garrafas de cerveja em chope através de vibrações ultrassônicas que geram a espuma – e o melhor, tudo de maneira portátil.

Apesar do dispositivo mais conhecido para a função ser o da Xiaomi , lançado no Brasil no início deste ano , outras marcas também já vendem a chopeira portátil por aqui. Quem quiser comprar uma dessa para presentear alguém no Natal vai precisar desembolsar em torno de R$ 150.