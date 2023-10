Gaby Luciano fala de terapia e discute lado tóxico das redes socias

Reprodução/Divulgação Gaby Luciano fala de toxidade das redes sociais





A modelo Gaby Luciano compartilha dicas de empoderamento feminino com suas seguidoras para ajudar no empoderamento feminino. Ela conversou sobre sua experiência com terapia e o lado tóxico das redes sociais que deixou marcas no seu passado.

A influenciadora disse que manter um equilíbrio na vida cotidiana é importante para autoestima. “A vida é uma busca constante de equilíbrio, e embora raramente o alcancemos, esse desafio nos inspira a alinhar corpo, mente e espírito. Portanto, para mim, manter a saúde mental é fundamental”, afirma. Ela destaca ainda que, como terapeuta, também valoriza as sessões de terapia.

Gaby relata como consegue lidar com as pressões nas redes sociais. “Já fui dependente das redes sociais, mas hoje encaro de forma mais tranquila. Em relação à toxicidade, simplesmente afasto o que me faz mal”, confessa.



Além disso, ela relembra da época em que se cobrava excessivamente no mundo virtual. “Entendi que sou humana e que todos passamos por altos e baixos. No final do dia, o importante é sentir que fiz o meu melhor, e isso é suficiente”, conclui a influenciadora, que agora reside em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Fonte: Mulher