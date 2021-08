Gaby Amarantos assume ter alguns brinquedos eróticos: ‘Não preciso de parceiro’

Instagram Gaby Amarantos assume ter brinquedos eróticos





Gaby Amarantos acabou de lançar seu segundo álbum de carreira após um hiato de dez anos: ‘Purakê’. Autoproclamada embaixadora do tecnobrega, ela espera que o novo disco tenha o sucesso parecido do ‘Treme’ e nesses dias de divulgação do trabalho, a cantora paraense tem dado entrevistas sobre a carreira, vida pessoal e seu lado feminista cada vez mais forte. Em entrevista ao podcast da Marie Claire, Gaby assumiu ter alguns brinquedinhos eróticos. “Não preciso necessariamente de um parceiro para chegar ao orgasmo”, revela.

A cantora ainda contou que alguns brinquedinhos foram presentes de seu marido, o cineasta inglês Gareth Jones. A cantora conta que a única vez que ganhou um presente desse tipo de um parceiro brasileiro, era um vibrador destinado ao prazer masculino. “Nossa macharada precisa apender que [sexo] é uma via de mão dupla.” E completa: “Boto muita fé nessa mulherada gozando”.