Gabriely Miranda mostra novos momentos da festa de casamento com Endrick

Gabriely Miranda, esposa de Endrick, atacante do Real Madrid, compartilhou novos cliques do casamento luxuoso realizado no mês passado, em Madri, na Espanha. Nas fotos, a influenciadora de 22 anos e o jogador, de 19, aparecem se divertindo com amigos e familiares com direito a muitos beijos, abraços e dança na pista da festa.

O casal oficializou a união civil em 2024 e mora na capital espanhola desde o ano anterior. Para a lua de mel, escolheram o Japão como primeiro destino, onde visitaram pontos turísticos icônicos e se vestiram com trajes tradicionais. Gabriely registrou cada momento da viagem nas redes sociais.

Depois da temporada japonesa, os dois seguiram para as Ilhas Fiji, onde curtiram dias de descanso em um resort de luxo com piscina de borda infinita. Confira cliques abaixo: