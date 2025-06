Gabriela Versiani registra momento fofo com Léo, filho de Murilo Huff: ‘Bagunça’

Gabriela Versiani, de 26 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (16), um momento de diversão com Léo, de 5, filho de seu namorado, Murilo Huff, de 29. “Gabi, vem aqui e fecha o olho”, contou a influenciadora que ouviu do pequeno, antes de aparecerem com tinta verde no rosto e nas mãos. “Oi, bagunça”, completou ela na legenda do registro.

Léo é filho de Murilo Huff com a cantora Marília Mendonça, que morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo. Desde então, o menino vive sob os cuidados do pai e da avó materna, Ruth Moreira. Recentemente, Léo viralizou nas redes sociais ao aparecer mostrando o sensor usado para monitorar sua glicose. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 após a perda da mãe. Confira cliques de Gabriela e Léo: