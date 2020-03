Gabriela Pugliesi pode estar com coronavírus; mais famosos também temem o vírus

Gabriela Pugliesi deixou os fãs preocupados ao fazer stories em um hospital nesta quarta-feira (11). Após mostrar um termômetro com temperatura de 38,8ºC, a blogueira diz que fez exames para saber qual doença tem.

“Esperando sair os resultados de todas as gripes. Fiz os exames para coronavírus, H1N1, todos os vírus. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai passar”, disse Pugliesi nos stories do Instagram.

No último sábado (7), a rmã da influencer, Marcella Minelli, se casou em um resort de luxo, em Itacaré, na Bahia. Menos de uma semana após a festa, a confirmação de um caso de coronavírus de um dos convidados assusta quem esteve presente na cerimônia.

Um homem, que não teve sua identidade revelada, mas é amigo e foi visto próximo aos recém-casados, foi testado positivo para o Covid-19.

Outros famosos estão com medo do novo vírus

Segundo informações da coluna de Leo Dias, Luciano Huck e Pedro Bial tiveram uma conferência, que ocorreria em Boston, cancela após grandes contaminações do coronavíruis. Os organizadores do evento fizeram uma nota oficial à imprensa para comunicar o cancelamento da 6ª Edição do Brazil Conference at Havard & MIT.

Outro famoso que também foi afetado pelo surto da doença foi o ator Lázaro Ramos, que usou o seu perfil no Instagram e fez um vídeo comunicando o cancelamento de um filme.





No mês passado, a apresentadora do SBT, Maisa Silva, apareceu em seus stories, no Instagram, com uma máscara em Milão, na Itália . Em vídeos publicados em sua rede social, ela afirmou que usar máscara não é nada demais e pediu que os fãs não fizessem alarde. “Viajo para fora do Brasil tem um tempo e sempre tem gente de máscara. São pessoas espertas, que não querem pegar doenças. Agora, né? É isso!”.

Já Adriane Galisteu curtiu uns dias de folga com a família na Itália e chegou a publicar uma foto em onde aparecia usando uma máscara, que tampa a boca e o nariz, tudo para se previnir do coronavírus. Ela, no entanto, não apresentou nenhum sintôma da doença e conseguiu voltar ao Brasil.

E Emerson Fittipaldi, segundo informações de Fábia Oliveira no programa “Fofocalizando”, do SBT , teve que adiar os planos de se mudar para a Itália, já que os voos estão cancelados.