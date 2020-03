Gabriela Pugliesi confirma que está com coronavírus

Segundo informações do portal Propmark , por segurança, o Lollapalooza Brasil 2020 será adiado. O festival estava programado para o período de 3 a 5 de abril na capital paulista. A assessoria do evento, procurada pelo portal iG, no entanto, disse que por enquanto o festival está mantido e não foi adiado.

Maior cidade do país e da América Latina, São Paulo , registrou o primeiro caso no Brasil e tem hoje o maior número de pacientes infectados pelo coronavírus , seria a anfitriã do Lollapalooza .

Segundo o Propmark, oficialmente, o festival está mantido conforme a programação inicial. Mas, de acordo com fontes do veículo especializado na cobertura de propaganda, mídia e marketing, a expectativa é que o festival seja remanejado para o segundo semestre.

O adiamento era uma possibilidade cogitada há alguns dias. Havia tanto a preocupação com cancelamentos no line up, sobretudo da banda Guns N’ Roses, que cancelou shows na Costa Rica, quanto de patrocinadores e apoiadores que não queriam ter suas marcas atreladas a possível disseminação da doença.

O Lollapalooza no Chile e na Argentina foi adiado oficialmente nesta quinta-feira (12).