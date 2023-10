Gabriela Camargo fala sobre quebra de padrões de beleza:”Somos únicas”

Reprodução/Divulgação Gabriela Camargo fala sobre preconceitos e quebra de padrões





A atriz e influenciadora Gabriela Camargo inspira várias mulheres a se cuidarem e se amarem ao falar em suas redes sociais sobre a quebra de preconceitos e padrões com o corpo. No último carnaval, ela virou meme na internet, após alugar um apartamento com vista fake para o mar.

Gabriela conta que sempre foi muito magra, mas após um diagnóstico de ovário policístico engordou 30kg em um ano. Com isso, a influenciadora teve que lidar com a autoaceitação e o preconceito.

“Eu comecei a me esconder das pessoas, teve uma época que eu nem me olhava no espelho, porque me sentia feia, sentia que as pessoas não olhavam pra mim. Perdi a conta de quantas vezes percebi as pessoas me olhando e rindo de mim por causa do peso e isso só me deixava cada vez mais pra baixo”, desabafou.

Ela também conta que sofria julgamentos das pessoas em relação a sua aparência e tinha dificuldades de comprar roupas nas lojas.

“Inúmeras vezes pessoas próximas (ou nem tanto) me olhavam dos pés a cabeça e perguntavam como estava a minha dieta, já disseram que o meu rosto é lindo, só que eu precisava emagrecer. Já entrei em lojas pra comprar roupa e as vendedoras me olharam com um olhar de desdém. Foram crises e mais crises por conta do peso”.

Depois de viralizar nas redes, Gabriela continuou sua carreira como influenciadora para ajudar mulheres a passarem pelos mesmos problemas que ela enfrentou.

“Entendi que isso é um processo, comecei a mudar hábitos pela minha saúde, muito mais do que pela estética. E quando percebi que comecei a inspirar outras mulheres que querem fugir desse padrão imposto pela sociedade, aí sim que as coisas mudaram de verdade. Esse processo é diário, claro, mas é uma luta de todas nós. Acredito que influenciar vai muito além do que indicar um produto ou mostrar um estilo de vida, a gente tem que fazer algo que realmente faça diferença para as pessoas, e acredito que essa é uma das minhas missões. Fazer outras mulheres enxergarem o quanto elas são lindas, do jeitinho que elas são. Independenre do corpo, da idade. Somos únicas e a aceitação é o primeiro passo para nos empoderarmos”, disse a influenciadora.





Fonte: Mulher