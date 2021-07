Gabriel Medina se conforma com veto do COB para Yasmin Brunet em Tóquio

Instagam Medina e Yasmin brigaram com COB por causa de Olimpíadas

Depois que esta humilde colunista contou aqui que Gabriel Medina circula na Vila Olímpica com o telefone em chamada de vídeo e os outros atletas apostavam que as ligações seriam para Yasmin Brunet, o surfista confessou que ficar longe dela tem sido difícil em Tóquio.

Medina revelou que com a modelo ao seu lado, ele consegue ter paz e tranquilidade para treinar e competir. “Estou viajando há dez anos e não tenho uma rotina. E isso é o bom de estar com a Ya, porque me adapto a uma rotina sem estar em uma rotina, sem estar em casa. Lamento que ela não está aqui comigo, mas é isso. A minha missão agora é deixar ela orgulhosa”, disse em entrevista ao Boa Noite Tóquio, no BandSports com Glenda Kozlowski.

Medina destacou a força e o apoio que recebe da companheira no seu trabalho. “Faz um ano e meio que estou com ela, período em que eu amadureci bastante, e ela tem me dado uma força incrível”