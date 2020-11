Gabriel Maqui estreia na Warner Music com o novo single “Fica”

Redação Spotify e KondZilla celebram parceria inédita de conteúdo funk

As plataformas Spotify e KondZilla celebraram nesta quinta-feira (5) uma parceria inédita de conteúdo. Agora, ambas as marcas se uniram para lançar um conteúdo original e exclusivo com linguagem identificada com o universo do funk.

Tudo começa com a playlist Baile Novo , que terá co-curadoria da KondZilla e irá apresentar o som dos novos nomes do funk, trazendo o que há de melhor na categoria.

A parceria engloba também a produção inédita de três vídeos verticais exclusivos, estrelados por alguns dos maiores nomes do funk, como Mc Kekel, Pocah e Lexa . Para completar, tem ainda o desenvolvimento e a produção do podcast No Passinho do Funk , uma áudio-série especial que irá explicar todas as facetas do gênero, com convidados como Rennan da Penha e Dennis DJ , entre outros.

“Estamos muito felizes em poder anunciar esta parceria. Mais do que oferecer produtos de altíssima qualidade para nossos usuários, ela irá mostrar a importância do gênero para o mercado da música e seu impacto cultural na sociedade, já que o funk é um dos poucos ritmos que consegue atingir todas as audiências”, afirma Roberta Pate , diretora de relacionamento com artistas e gravadoras do Spotify na América Latina.

O primeiro vídeo Amor de Balada – um lançamento Som Livre e KondZilla Records – poderá ser conferido, com exclusividade, no Spotify nesta sexta-feira (6). A versão vertical do clipe inédito fruto de um feat entre MC Kekel e Mc Don Juan – estará dentro da playlist Funk Hits . Além do vídeo, nessa mesma data, os usuários poderão conferir o single que também estará disponível na plataforma do Spotify.

“Estes feats vem ao encontro do nosso objetivo que é produzir conteúdos que promovam a importância do funk, possibilitando a inclusão dos jovens de favela no cenário da cultura mundial e o Spotify é o parceiro perfeito para isso” , comenta Konrad Dantas, Fundador e CEO da KondZilla.

Promissora, a parceria sela a união de dois gigantes da indústria da música. De um lado o Spotify , a maior plataforma de streaming de áudio do mundo, presente em 92 mercados , conta com 320 milhões de usuários ativos globalmente, 60 milhões de músicas, 1,9 milhão de podcasts e 4 bilhões de playlists .

Do outro, a KondZilla, uma holding de empresas comandada pelo produtor Konrad Dantas , entre elas a KondZilla Filmes , primeiro canal do YouTube no Brasil a atingir 50 milhões de inscritos e 30 bilhões de visualizações.

É dele também o recorde dos dois videoclipes mais vistos do país, um com 1.4 bilhões de visualizações e outro com 1 bilhão.