Gabriel Cardoso se declara para Gracyanne Barbosa nas redes sociais: ‘Que siga leve’

O empresário Gabriel Cardoso se declarou para a namorada, Gracyanne Barbosa, de 42 anos, nas redes sociais nesta segunda-feira (2). A mensagem carinhosa chamou a atenção dos seguidores e destacou a sintonia do casal.

Na publicação, ele exaltou a parceria e a cumplicidade na relação. Gabriel afirmou que admira a influenciadora cada dia mais e que vive momentos de alegria ao lado dela.

Por fim, desejou que o romance siga leve e protegido por Deus. A declaração rendeu uma série de elogios dos fãs nos comentários.