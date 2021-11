Gabinete de desembargador seleciona estagiário de Direito até o dia 03/12

Há uma vaga para estágio de graduação no gabinete do desembargador Fernando Zardini Antonio.

O Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio está com processo seletivo aberto para o preenchimento de uma vaga para estágio de graduação em Direito. Os interessados podem se inscrever no período de 26 a 03 de dezembro de 2021.

O estudante deve estar regularmente matriculado e cursando o 6º ou 7º período do curso de Direito. A carga horária do estágio é de quatro horas.

Os currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected]

Vitória, 26 de novembro de 2021

