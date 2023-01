Gabily deixa marquinha íntima à mostra e parte de tatuagem ousada escapa

A ousada chegou! Gabily fez um ensaio de tirar o fôlego e publicou um registro de milhões em seu Instagram nesta terça-feira (10). Na ocasião, a cantora arrasou com o clique em que aparece sensualizando nas redes sociais, onde colecionou elogios dos mais de dois milhões de seguidores!

+

Com um look preto basiquinho e sensual, a musa caprichou na pose ousada e deixou seu bronzeado à mostra enquanto mandava bem no carão. Gabily contou com milhares de comentários, como sempre, fazendo um baita sucesso no Instagram!

+

“Essa mulher é um delírio de tanta beleza”, disparou uma seguidora, exaltando a cantora nos comentários da publicação. “Que isso? Apaixonante demais”, babou outro internauta. “Meu maior sonho é um dia poder casar com essa mulher”, disse outro seguidor, tentando a sorte com o coração da funkeira.

Gabily abre o jogo sobre polêmico affair com Neymar: “Ninguém nesse país sabia”

Contou tudo! Recentemente, a cantora Gabily comentou sobre sua relação com o craque Neymar. A funkeira afirmou que ficava com o jogador em segredo, mas que os dois tiveram um desentendimento, que chegou a ser esclarecido pela dupla para manter a amizade.

+

“Ele chegou a acreditar em algumas das fake news por não me conhecer a fundo, mas depois a gente conversou, ele se retratou. Ele vive num mundo em que o tempo todo pessoas chegam perto fingindo ser o que não são. Entendi ele, segurei minha onda, esperei o tempo passar e a resposta está aí hoje”, esclareceu a funkeira em entrevista à Quem.

“Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém! Aí, depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando”, revelou a artista, afirmando que entende os motivos que levaram os dois a se distanciarem, mesmo ainda mantendo uma amizade.

(*Metropolitana FM)