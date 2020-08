Gabi Prado provoca Felipe Prior: “Quer entrar no De Férias Com o Ex?”

O ex-BBB Felipe Prior e a influenciadora digital Gabi Prado, que já esteve no “De Férias Com o Ex”, participaram do “Passa ou Repassa”, quadro do “Domingo Legal”, neste domingo. Durante a atração, o apresentador Celso Portiolli disse que sentiu um clima entre os dois e o possível casal virou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

“Será que a internet shippa esse casal?”, indagou Celso Portiolli. Gabi Prado entrou na brincadeira e disse que ela tinha que saber se o seu concorrente no jogo shippava os dois. Pego de surpresa, Felipe Prior gaguejou e disse: “Eu… shippo, bora”

A influenciadora logo falou a resposta do ex-BBB soou como: “Ah, não estou fazendo nada, eu shippo”. Prior rapidamente soltou: “Vamos para o De Férias Com o Ex”. Foi então que Gabi Prado fez o convite: “Quer entrar no De Férias Com o Ex, Prior? Vamos”.

O apresentador do “Domingo Legal” falou que eles precisariam fazer um teste de Covid-19 para ver se poderiam ficar juntos e revelou que percebeu algo a mais quando um ficou passando chantilly no nariz do outro durante o jogo de torna na cara: “Eu senti um clima”.

A resposta de Gabi para o apresentador foi a seguinte: “Eu senti que ele é sem personalidade, ele fez a mesma coisa que eu fiz. Ele tinha que fazer outra coisa diferente”. Prior respondeu: “Olha, jogou a responsabilidade para mim”. Celso Portiolli resolveu colocar lenha na fogueira: “Ainda mais com chantilly que dá para fazer um monte de coisa”. A influenciadora concordou: “Ô, fico aqui até amanhã falando”.

Se até o Felipe shippa quem sou u pra n shippar KKKKKK https://t.co/3EBodXpM23 — Ana ˢᶜᶜᵖ ? (@prongsana) August 2, 2020





Taí um casal que daria muito certo! Felipe Prior e Gabi Prado. ❤ pic.twitter.com/XwDVRAG7s1 — Drica (@adrianarbraga) August 2, 2020









Eu vendo vcs shippar Gabi Prado e Prior pic.twitter.com/XvP07xrBLM — Laís (@rainhadodeochad) August 2, 2020









alguém tem coragem de dizer que GABI PRADO daria certo com PRIOR??? KKKKKKKKKKKKKKKKK eles se matariam em menos de 24h — lissa (@curiouspope) August 2, 2020