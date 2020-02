Gabi pede Guilherme em namoro pela segunda vez no ‘BBB’

arrow-options Reprodução/Instagram Thiaguinho surge de aliança na mão esquerda e levanta suspeita de reconciliação com Fernanda Souza

Thiaguinho surpreendeu ao ser filmado de aliança na mão esquerda, em vídeo publicado por um amigo. A aparição do cantor com a aliança levanta suspeitas sobre a possível reconciliação com sua ex-mulher Fernanda Souza .

Os dois colocaram um ponto final no casamento em novembro do ano passado e desde então ambos seguem solteiros. Procurada, a assessoria de Thiaguinho diz que o anel não é uma aliança e que o cantor não está casado. Então tá!