Gabi Martins usa seu biquíni revelador para rebolar o bumbum: “Curtir o verão”

Coreografia de milhões! Gabi Martins começou a terça-feira (10) com muita animação em suas redes sociais e incendiou o clima enquanto aproveitava as férias para gravar uma dancinha pra lá de ousada para uma publi diferentona em seu Instagram, que deu o que falar!

Para gravar a dancinha, a loira apostou num biquíni roxo e fez a alegria da galera ao mostrar diversas formas de usar as peças, inspirando as fãs com produções ousadas para curtir o verão e renovar o bronzeado. “Prontas para curtir o verão com estilo?”, questionou a loira na legenda.

“Não canso de admirar a beleza dessa mulher, ela é uma verdadeira musa”, afirmou uma seguidora nos comentários da publicação. “A mais bela sereia temos sim”, disparou outro internauta exaltando a beleza da musa. “Você está um verdadeiro espetáculo, amei cada um dos looks”, afirmou um terceiro, babando pela loira.

Sem citar nomes, Gabi Martins manda indireta sobre relacionamento de amiga: “Pilantragens”

Desabafou! Recentemente, Gabi Martins usou o Twitter para desabafar sobre os conselhos que dá para suas amigas sobre relacionamentos. Na ocasião, a cantora falou sobre as “pilantragens” dos homens que suas amigas se relacionam e comentou ainda sobre o afastamento que acontece quando os dois reatam a relação.

Sem citar nomes, Gabi Martins escreveu no Twitter: “E vamos de mais um dia falando pra amiga largar o boy que não assume ela de jeito nenhum (risos). O pior é quando você avisa das pilantragens dele, eles terminam e depois ela volta e se afasta de você”.

A loira contou com conselhos de seus seguidores em resposta ao tweet: “Sabe como chama isso? Relacionamento tóxico. A pessoa passa e não percebe. Às vezes até consegue sair fora, mas não consegue perceber que viveu um porque guarda os momentos bons, o ‘love bombing’ que existiu algum dia… Como amiga, resta acolher e ter paciência mesmo”.

