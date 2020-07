Gabi Martins pode ter sido pivô do término de Maiara e Fernando Zor

A atriz Amber Heard fez revelações polêmicas no tribunal contra o ator Johnny Depp, com quem foi casada e terminou de forma turbulenta em 2017. Segundo o ‘Hollywood Life’, ela declarou que o ex a acusou de traí-lo diversas vezes com seus colegas de elenco e a lista de supostos amantes inclui astros como Channing Tatum, Leonardo DiCaprio, James Franco, Liam Hemsworth e Eddie Redmayne.

Reprodução/Instagam Amber Heard causou polêmica





No depoimento, Amber Heard teria dito que passou a ser acusada por Johnny Depp de ter um envolvimento com Leonardo DiCaprio, por exemplo, pelo simples fato de ter feito um teste junto com o ator de “Titanic”. “Ele me provocava, especialmente quando estava bêbado ou chapado, e tinha apelidos depreciativos para todos os meus colegas masculinos que ele considerava uma ameaça sexual. Leonardo DiCaprio, por exemplo, era ‘cabeça de abóbora’, e Channing Tatum era ‘cabeça de batata’”, declarou a atriz de “Aquaman”.

Além das acusações, o interprete de Jack Sparrow teria inventado que tinha conversado com pessoas que sabiam detalhes dos casos extraconjugais de Amber. “Ele tentava ‘me flagrar’ pegando meu telefone ou me dizendo que alguém havia dito que eu estava tendo um caso e agia como se ele tivesse informações que comprovassem isso”, contou.

O depoimento da atriz aconteceu em um julgamento referente a um processo movido por Johnny Depp contra o jornal britânico ‘The Sun’ por difamação. Na época da separação, Amber declarou que sofreu agressões no relacionamento e foi publicada de uma matéria em que o ator foi chamado de “espancador de mulheres”.