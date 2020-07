Gabi Martins faz ensaio sensual usando calcinha fio dental: “Que popotão”

Na tarde deste domingo (12), Gabi Martins compartilhou o resultado de um ensaio sensual que fez na laje e deixou os seguidores enlouquecidos, ganhando uma chuva de likes e elogios na publicação.

“Qual vocês gostam mais?”, questionou Gabi na legenda. Nos cliques, Gabi surgiu usando um moletom rosa, que era bem curtinho deixando sua barriga sarada à mostra e combinou com uma calcinha fio dental de oncinha.

“Que popotão”; “EU NÃO AGUENTO COM TANTA PERFEIÇÃO”; “Gabi do céu, vai com calma que o coração é fraco”; “Sem condições, perfeita”; “Uma princesa dessas… tá de parabéns em”, foram alguns dos elogios que ela recebeu.

No último final de semana, Gabi já havia enlouquecido os seguidores ao ostentar seu bumbum avantajado. Porém, a cantora surgiu usando, na ocasião, um vestido de fenda enorme para cantar em uma live.