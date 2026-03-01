Gabi Martins emagrece 7 kg e relata machucados após desfile pela Vila Isabel

A cantora e influenciadora Gabi Martins contou que passou por um processo de emagrecimento para desfilar como musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval deste ano. Segundo ela, o peso passou de 58 kg para 52 kg ao longo da preparação.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista afirmou que a dedicação aos ensaios ajudou na confiança para o desfile. “O desfile é como se estivéssemos fazendo uma prova. A gente passa o ano inteiro se dedicando e, na hora, se sente segura para dar o nosso melhor”, disse.

Apesar do desempenho na avenida, Gabi relatou que ficou com diversas marcas no corpo após a apresentação. A cantora afirmou ter sofrido machucados na cabeça, perdido uma unha e desenvolvido calos e bolhas de sangue nos pés. Ela também mencionou arranhões nas costas por causa do costeiro e rouquidão após o desfile.

Mesmo com os contratempos, a Unidos de Vila Isabel terminou o Carnaval na terceira colocação do Grupo Especial.

