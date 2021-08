Gabi Martins e Tierry reatam o namoro

Divulgação Gabi Martins e Tierry fazem as pazes

Esta coluna já havia antecipado que o término de Gabi Martins e Tierry não passava de mais uma brigada de casal. Após alguns dias aborrecidos um com o outro, o casal finalmente fez as pazes, ao menos é o que pessoas próximas a eles garantem.

Os cantores, inclusive, já voltaram a circular com as alianças de compromisso nos dedos e também desarquivaram as fotos que eles têm juntos no Instagram.