Gabi Martins e amiga rebolam muito o bumbum com biquíni minísculo

Gabi Martins se juntou com sua amiga, a cantora Caroline Sasson, e deixou a galera babando nesta quinta-feira (22) ao publicar um vídeo em clima de verão. As duas fizeram uma dancinha pra lá de ousada, que encantou os fãs do Instagram com o momento mais animado do dia!

A cantora mostrou que passou um pouco do ponto em seu bronzeado, mas isso não abalou a animação da loira que dançou lindamente para os fãs com um biquíni roxo e estampado. Como sempre, a loira impressionou com seu corpão sarado e mandou bem no gingado!

“Pouco queimada de sol graças a Deus”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação de Gabi Martins. “Ela arrasou e não foi pouco nessa dancinha de milhões”, disparou uma fã da loira na ocasião. “Sou completamente apaixonada nessa dupla”, disse um internauta.

Gabi Martins perde a paciência com internauta após ser chamada de “chifruda”

Que tenso! Recentemente, a cantora Gabi Martins passou por um episódio chato nas redes sociais após abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais. A loira foi chamada de “chifruda” por um internauta e não perdoou na hora da resposta e acabou soltando o verbo!

“Meu amor, de verdade, você vem aqui no meu Instagram me desrespeitar. Na boa: primeiro que ninguém gosta de levar chifre. Então, assim. se eu descobrir, nunca descobri nada, mas se eu descobrir a gente vai ter um problema sério aqui, uma morte”, disparou Gabi.

“Brincadeira, mas assim: de verdade, meu amor, você vem aqui essa hora… Vá te lascar, mulher, vai cuidar da sua vida, porque a única pessoa que está levando chifre aqui é você, que está vindo aqui no meu Instagram falar merda”, completou a cantora.

(*Metropolitana FM)