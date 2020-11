Gabi Martins batalha com ex-empresário por domínio de suas plataformas digitais

Redação Gabi Martins

Gabi Martins vem travando um impasse com o ex-administrador de sua carreira. Esta coluna investigou e descobriu detalhes do caso.

Acontece que os dois eram sócios em uma empresa e, após Gabi se confinar no ‘BBB 20’, ela confiou ao empresário o controle de todas as suas contas em plataformas digitais.

No entanto, depois do fim da parceria de trabalho dos dois, Gabi perdeu o acesso às suas contas, tendo, inclusive, seu perfil no Facebook deletado – sem chance de ser recuperado – e seus vídeos com milhares de visualizações no Youtube excluídos de forma definitiva. O antigo empresário, sem permissão, teria alterado as senhas dos perfis de Gabi.

Por conta disso, Gabi acionou o Spotify judicialmente para conseguir recuperar o domínio de sua conta na plataforma, onde possui mais de 249 mil ouvintes mensais.

Os advogados da cantora pediram com urgência que o acesso à conta verificada de Gabi no Spotify passasse a ser realizado por um novo email pessoal da artista e com verificação através de um novo número de celular.

O juiz responsável pelo caso, não só prontamente atendeu aos pedidos da defesa de Gabi Martins, como também fixou multa diária de R$ 2 mil à plataforma, em caso de descumprimento.

Em decisão liminar, o juiz deferiu o pedido por entender que “a tutela de urgência deve ser deferida, porque as partes estão em conflito e se for aguardar desfecho final, a carreira da autora pode tomar rumo incerto ou sem perspectiva de se manter no mercado”, informa trecho da decisão do magistrado.

Além disso, o juízo pediu ainda que Gabi Martins inclua seu ex-empresário no polo passivo do processo, ou seja, para que ele vire réu junto ao Spotify.

No entanto, a cantora se manifestou mostrando o contrato social que ela firmou. O documento mostra que Gabi era sócia administradora da empresa, portanto, é de responsabilidade somente dela as contas das plataformas digitais.

Sendo assim, legalmente, o antigo empresário não tem qualquer direito sobre as contas de Gabi Martins. Além disso, o mesmo teria privado a cantora dos domínios de seus próprios perfis sem qualquer autorização e, agora, cabe ao Spotify cumprir seu papel e devolvê-los.

Prints anexados ao processo mostram que as redes sociais e acessos não estavam sob o domínio de Gabi Martins e que foram alterados sem consentimento e conhecimento da artista.

Não é de hoje que esta humilde coluna sabe que Gabi Martins tinha problemas com seu ex-empresário. Antes mesmo de os dois romperem com a parceria, a coluna soube que Gabi tinha problemas com seu então gestor.

Quem acompanhou de perto a relação dos dois diz que o ex-empresário costumava dar muitos pitacos na vida pessoal da cantora e, na parte profissional, privava a ex-BBB de diversos trabalhos dos quais ela já teve interesse em fazer.

Além do problema com seu ex-empresário, Gabi Martins vem sendo alvo de uma série de ataques virtuais. Neles, alguns prints de conversas privadas atribuídos à cantora vem sendo compartilhados nas redes com a intenção de queimar a imagem da moça.