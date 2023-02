Gabi Martins adianta samba no pé com calcinha pequena demais para sua ‘tabaca’; vídeo

Gabi Martins, ex-participante do Big Brother Brasil, influenciadora digital e dona de nossos corações, mostrou mais detalhes de sua fantasia de Carnaval, dessa vez em vídeo na tarde desta sexta-feira (24).

“Amanhã o desfile das campeãs! E eu tô super ansiosa @unidosdevilaisabel Tenho muito orgulho da minha escola!”, escreveu na legenda da publicação. Já no vídeo em questão, Gabi Martins surgiu mostrando toda a sua boa forma com uma fantasia coladíssima e pra lá de chamativa.

“Eu to maluco pra ter ver na pista mais uma vez”, disse um fã no campo de comentários. “Uma surra de beleza”, afirmou mais uma. “Você é inspiração para todas as mulheres”, disparou uma terceira.

Gabi Martins se irrita ao ser chamada de ‘chifruda’ no Instagram

Durante uma interação com seu Instagram, Gabi Martins se irritou ao ser chamada de ‘chifruda’ nas redes sociais. Como ela não tem papas na língua, a musa soltou o verbo.

“Você gosta de levar chifre? Porque é isso que você leva. Meu amor, de verdade, você vem aqui no meu Instagram me desrespeitar. Na boa: primeiro que ninguém gosta de levar chifre”, disse Gabi Martins.

“Então, assim se eu descobrir – nunca descobri nada – mas se eu descobrir a gente vai ter um problema sério aqui, uma morte”, finalizou.

(*Metropolitana FM)