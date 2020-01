Gabi Brandt quebra internet ao compartilhar clique em piscina com pétalas de rosa

A musa esquentou o clima nas redes sociais

Na noite desta quarta-feira (22), Gabi Brandt deu o que falar nas redes sociais ao postar uma sequência de fotos em seu perfil oficial do Instagram.

No registro, a influencer surgiu em uma piscina com pétalas de rosa, apostando no carão e deixando seus seguidores apaixonados pelos cliques. “Keep me where the light is”, escreveu na legenda da publicação.

O clique compartilhado por Gabi recebeu mais de 893 mil curtidas e colecionou elogios de fãs e amigos, que ficaram apaixonados pela musa.

“Quem é a Ariel perto dessa sereia?”, comentou um seguidor. “Assim meu coração não aguenta…. Foto resumida em GATAAA!!!”, afirmou outro. “Como sempre musa dona Gabi!! Está muito lindaaaaa”, escreveu outra.