G7: Haddad viaja para o Japão nesta segunda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), viaja para o Japão nesta segunda-feira (8) para reuniões do G7 , grupo das sete maiores economias do mundo. Sua chegada é prevista para quarta-feira (10), em Tóquio. No dia seguinte, Haddad ira para Nigata onde dará início à agenda de encontros bilaterais.

Entre os compromissos previstos na agenda, estão um encontro com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, para debater uma reforma no modelo do Banco Mundial.

Além disso, Haddad deve tratar sobre a economia de países emergentes com a ministra da Índia, Mammohan Singh, que exerce a presidência momentânea do G20, precedendo o Brasil.

Haddad ainda deve se encontrar com o ministro da economia do Japão, Yasutoshi Nishimura, e também se reunirá com o economista americano Joseph Stiglitz para tratar sobre a política industrial sustentável.

O ministro da Fazenda estará acompanhado de Mathias Alencastro, assessor especial para assuntos internacionais e Tatiana Rosito, secretária de assuntos internacionais da pasta.

Além do Brasil, representantes de Indonésia e Índia também foram convidados para o G7, demonstrando que o grupo tenta aproximação com economias emergentes.

O Brasil não é chamado à reunião dos países mais desenvolvidos do mundo desde o 2º governo Lula. Portanto, é a 1ª vez que um ministro da Fazenda brasileiro participa como convidado do evento.

Haddad retorna ao Brasil no sábado (13). Lula deve participar da cúpula no sinal de semana seguinte, em 19 de maio, no que será sua sexta viagem internacional desde a posse.

O evento será realizada em Hiroshima, no Japão, entre os dias 20 e 21 de maio.

A presença do petista acontecerá após um convite feito por Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês. O Brasil será presença no evento como convidado assim como Austrália, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã.

