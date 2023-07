Fuzis e pistolas que viriam para o ES são apreendidos no RJ

O motorista que fazia o transporte do armamento informou que receberia R$ 10 mil e ainda ganharia um carro após entregar as armas em Vitória

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta quarta-feira (05), em Piraí, no Rio de Janeiro, armas e munições em um automóvel. O condutor do veículo foi preso e informou que o destino final seria Vitória, Capital do Espírito Santo.

A PRF informou que no km 233, sentido Rio de Janeiro, da BR 116 no município de Piraí, foi abordado um veículo de passeio com placas de Vila Velha, conduzido por um homem de 35 anos.

Ao serem verificados os documentos do veículo e do condutor, a PRF verificou que o homem, que possui registros criminais, não constava como proprietário do carro.

Questionado sobre a real propriedade do veículo, ele não soube informar e disse que estava a passeio em Foz do Iguaçu. Entretanto, não soube justificar o propósito da sua viagem, locais visitados ou de hospedagem.

Diante das suspeitas, a PRF realizou buscas com cães especialistas no faro de drogas, armas e munições, que indicaram a presença de ilícitos no interior do veículo, mais especificamente no cilindro de gás.

Diante disso, a equipe realizou vistoria minuciosa e encontrou, dentro do cilindro de gás, dois fuzis 556 ostentando marca Colt, 3 pistolas 9mm marca Bersa, 1 pistola 9mm marca glock, 4 carregadores de 556, 8 carregadores de pistola, 2 RedDot e 1 luneta.

Homem receberia R$ 10 mil e ganharia carro após o transporte

Após o flagrante, o motorista informou que foi à cidade para buscar as armas e que faria uma parada no Rio de Janeiro, na comunidade da Vila do João, para monitorar a ação policial.

Lá, ele aguardaria um momento propício para seguir viagem até Vitória, onde entregaria todo material. Informou ainda que pelo transporte ganharia R$10 mil e o veículo utilizado no transporte.

Diante dos fatos, constatou-se o crime de tráfico de armas, sendo o autor encaminhado, juntamente com o material, para a Delegacia de Piraí, no Rio de Janeiro.